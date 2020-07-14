Стало известно, можно ли заразиться COVID-19 при купании в водоеме  

Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор пришли к единому мнению относительно того, передается ли COVID-19 через воду.

Открытые водоемы отражают солнечный свет, что губительно для коронавируса. COVID-19 – это респираторный вирус, он передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем.

ВОЗ и Роспотребнадзор считают, что риск заражения при купании минимальный, если соблюдать социальную дистанцию на берегу. В водоемах есть другие инфекции. Ранее ivbg.ru писал, где безопасно купаться в Ленобласти.