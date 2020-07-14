Почти двести «Антологий самоизоляции» поступило в Музейное агенство Ленобласти

С момента старта в мае проекта «Антология самоизоляции» организаторы получили работы из разных уголков мира, проект стал международным.

Свои фотоработы, картины и предметы прислали жители России, Португалии, Швейцарии, Белоруссии, Украины, Испании, Японии, Польши и Нидерландов. Основной темой работ стали: пустынные улицы, объявления о неработающих ресторанах, реклама услуг доставки, перетянутые лентами дворы. На втором по количеству месте — художественная фотография с одним из символов изоляции — защитной маской.

«Это неудивительно, ведь эта реальность – новая для нас. Мы пытаемся к ней привыкнуть, хотим ее исследовать, рассмотреть с разных ракурсов, чтобы лучше понять, – рассуждает куратор проекта, начальник экспозиционно-выставочного отдела Музейного агентства Андрей Кудряшов. – Важно сохранить память об этом времени, а жанр фоторепортажа – лучший способ для этого».

Также для проекта поступают рассказы, стихи или истории, документальные и художественные видеоролики, а также песни и интервью. Прием работ продолжается, офлайн-выставка запланирована к проведению после полного снятия всех ограничений, осенью, на одной из площадок «Музейного агентства».

Напомним, что старт проекта «Антология самоизоляции» прошел во время «Ночи музеев», которая в этом году в условия COVID-19 также прошла в онлай формате. Тогда своим опытом самоизоляции поделились писатель Евгений Водолазкин и заведующая Ивангородким музеем Ирина Миронова, главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков и директор Выборгского объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов, художник Петр Белый и художественный руководитель драматического театра «На Литейном» Сергей Морозов и многие другие.