Почти двести «Антологий самоизоляции» поступило в Музейное агенство Ленобласти

С момента старта в мае проекта «Антология самоизоляции» организаторы получили работы из разных уголков мира, проект стал международным.
Свои фотоработы, картины и предметы прислали жители России, Португалии, Швейцарии, Белоруссии, Украины, Испании, Японии, Польши и Нидерландов. Основной темой работ стали: пустынные улицы, объявления о неработающих ресторанах, реклама услуг доставки, перетянутые лентами дворы. На втором по количеству месте — художественная фотография с одним из символов изоляции — защитной маской.
Также для проекта поступают рассказы, стихи или истории, документальные и художественные видеоролики, а также песни и интервью. Прием работ продолжается, офлайн-выставка запланирована к проведению после полного снятия всех ограничений, осенью, на одной из площадок «Музейного агентства».
Напомним, что старт проекта «Антология самоизоляции» прошел во время «Ночи музеев», которая в этом году в условия COVID-19 также прошла в онлай формате. Тогда своим опытом самоизоляции поделились писатель Евгений Водолазкин и заведующая Ивангородким музеем Ирина Миронова, главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков и директор Выборгского объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов, художник Петр Белый и художественный руководитель драматического театра «На Литейном» Сергей Морозов и многие другие.