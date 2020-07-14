Эта сумма была переведена в апреле-июне 2020 года медицинским организациям для стимулирующих выплат медработникам

406 млн рублей из этой суммы выделил бюджет Ленобласти. Общее количество получателей составило 5 947 медработников. Кроме того, в мае 2020 года были произведены единовременные страховые выплаты на сумму 3,9 млн рублей в связи с заболеванием, повлекшим временную нетрудоспособность, 57 медицинским работникам.

Напомним, что в рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства. Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени, подчеркивается в сообщении.