В Путиловском карьере будут искать динозавров

В Кировском районе в 2021 году в недействующей части карьера планируется открыть палеонтологический парк.

Экскурсии в «Палео Парк-Путилово» за сохранившимися окаменелостями, многим из которых более 470 млн лет, туристам будут проводить настоящие эксперты – геологи и палеонтологи. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.

Самыми интересными экспонатами станут останки животного мира древнего морского бассейна. Ведь на территории современного карьера в палеозойскую эру обитали трилобиты, головоногие, брюхоногие, мшанки, иглокожие.