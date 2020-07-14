Ресурсный центр объединит всех волонтеров Ленобласти

В Ленинградской области начал работу ресурсный добровольческий центр. В нем будут обучать волонтеров основам добровольческой деятельности и сопровождать региональные мероприятия.

О создании центра задумались во время пандемии COVID-19 – тысячи жителей Ленинградской области приняли участи добровольческих акций #МыВместе и #ДобрыйСосед. Сегодня в регионе более 12 тысяч добровольцев.

Центр будет координировать свои филиалы, которые организуют в каждом районе. Такая структура поможет упорядочить работу с волонтерскими организациями.