Момент взрыва газа в квартире в Петербурге попал на видео

Сегодня утром, 15 июля, в квартире на первом этаже дома по Краснопутиловской улице, 108 в Петербурге прогремел громкий хлопок. Строительный мусор выбило на дорогу, в помещении начался пожар.

Площадь возгорания составила 80 кв.метров. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали с 70% ожогами тела. Она пояснила медикам, что пыталась убить себя — эту информацию также подтвердили в МЧС, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Взрывная волна деформировала перекрытия между этажами. Пожар локализован.