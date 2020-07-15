Квартира в пятиэтажке загорелась в Московском районе Санкт-Петербурга

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Московском районе Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.

По информации ведомства, сообщение о пожаре по адресу улица Краснопутиловская, д.108 поступило в 7.54. К ликвидации пожара привлекли 24 спасателя и пять единиц техники.

«Пожар в пятиэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже. 8.24 производится тушение по дополнительному номеру 1-Бис. Сведения о пострадавших уточняются», — говорится сообщении.

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Как сообщают очевидцы произошедшего, они услышали сильный хлопок около 8.00, через несколько минут к дому приехали пожарные, несколько скорых, кареты реанимации и газовщики. На фотографиях, опубликованных в городских соцсетях, видно, что в квартире на первом этаже выбиты рамы, видно пламя. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор. Пресс-служба ГУМЧС по Санкт-Петербурге пока не называет причину пожара.