Соответствующие изменения в постановление подписаны губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. И вступают в силу 16 июля

Согласно постановления, с которым можно ознакомится по ссылке, изменилось распределение районов по зонам. Так, Сосновый Бор из «красной» перешел в«желтую» зону, а Приозерский район — из «желтой» в «зеленую».

Важное изменение, касающееся ношения защитных масок: теперь без них можно находиться в ЗАГС, фитнес-клубах и бассейнах, банях и кафе. Театры и концертные залы могут начать принимать зрителей, но только при условии 50% заполнения зала.

Также на территории области разрешено открыть бани во всех районах и Центров занятости населения (в «красной» и «желтой» зонах по предварительной записи). Такие же правила и относительно МФЦ — перечень услуг значительно расширили, однако необходима предварительная запись.

В части торговой деятельности ранее принятые ограничительные меры сохранены. Во всех предприятиях общепита снято ограничение по заполняемости за столами посадочных мест. Но в «красной» и «желтой» зонах могут работать только летние кафе и террасы.

Напомним, что сегодня, 15 июля, на территории региона зафиксировано 47 новых случаев заражения COVID-19. Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 13,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 581 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 7,8 млн человек из общего числа заразившихся.