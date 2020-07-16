В Ленобласти завершился весенне-летний призыв

В Ленинградской области 15 июля завершился весенне-летний призыв, на службу в военные части региона прибыло более 1,5 тыс. человек.

Несмотря на повышение плана и сокращения в условиях пандемии сроков призывной кампании установленная норма полностью выполнена. Призывные комиссии работали в усиленном противоэпидемическом режиме.

Призывники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли двухэтапное тестирование на COVID-19 .Первый этап был организован муниципальными властями силами местных поликлиник во главе с районными отделениями Роспотребнадзора. В итоге 10 человек вернули домой из-за положительного результата. Второй этап тестирования состоялся на областном сорном пункте.

Военнослужащих доставили в части на отдельных пассажирских вагонах и авиарейсах. Всего сформировано 18 вагонов и 2 авиарейса. Большинство призывников попали в Западный военный округ, а 10 человек получили места в президентском полку в Москве.