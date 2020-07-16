В России вакцинацию от коронавируса планируют начать уже осенью

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что вакцина от коронавируса станет доступна россиянам уже осенью.

Именно тогда планируют начать вакцинацию населения. Импортный препарат станет доступен немного позже, когда именно — не уточняется. Сперва медучреждения получат ограниченные партии, отечественные препараты для вакцинации будут выходить в доступ до нового года, сообщают «Невские новости».

Также Лиознов рассказал, что в НИИ гриппа тестирование собственной вакцины запланировали на февраль следующего года. Сейчас ее испытывают на животных, в том числе на грызунах. Зимой 2021 года к этому процессу подключатся добровольцы. Кроме этого, в учреждении тестируют и три зарубежные вакцины.