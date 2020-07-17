Суд рассмотрит дело о езде в нетрезвом виде главы Роскомнадзора Карелии

Мировой суд Петрозаводска рассмотрит дело начальника управления Роскомнадзора по Карелии Дмитрия Артюхина, который был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте суда.

«Судья 7 участка мирового суда Петрозаводска Ирина Дмитриева рассмотрит дело о совершенном Дмитрием Артюхиным административном правонарушении по статье 12.8 ч.1 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — следует из электронной карточки дела.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Артюхин был оставлен сотрудниками ГИБДД в четверг 9 июля на служебном автомобиле Ford Focus. При проверке Артюхина на состояние опьянения алкотестер дал положительный результат.