Россияне рассказали, как самоизоляция повлияла на отношения в семье

Аналитический центр НАФИ провел исследование и установил, что почти в каждой пятой семье ухудшились взаимоотношения между супругами во время режима самоизоляции в России.

Улучшились отношения с мужем или женой лишь у 6% респондентов. У 10% опрошенных отношения с детьми также изменились в худшую сторону, однако у 13% связь стала крепче.

При этом еще 19% россиян сообщили, что у них улучшились отношения с родителями, об обратном заявили 5% респондентов.

По мнению 76% опрошенных, самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом или родителями.

Онлайн-опрос проводился в июне на всей территории России, в нем участвовали 500 человек старше 18 лет.