Видео: рабочие «Лахта-центра» взбунтовались и вытолкали журналистов

Сегодня утром, 17 июля, у «Лахта-центра» собрались недовольные рабочие. Журналисты приехали узнать обстоятельства собрания, однако строители начали агрессивно толкать их.

«Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!» — сообщил один из рабочих.

В районе «Лахта-центра» с самого утра 17 июля собрались бастующие рабочие. Свидетели отметили, что это могло случиться из-за невыплаты заработной платы, передают «Невские новости».

Сейчас все руководство находится на объекте, компания «Ренессанс Констракшн», которая занимается строительством «Лахта-центра», готовит официальное заявление для журналистов.