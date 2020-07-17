Управляющий книжного магазина в Петербурге украл 300 тысяч и попал в колонию

В Петербурге поймали управляющего магазина «Буквоед» на Долгоозерной улице на краже. Добычей злоумышленника стали 292 тысячи рублей.

Установлено, что управляющий ООО «Читатель», находясь на своем рабочем месте, украл из сейфа 292 700 рублей выручки. Деньги он потратил по собственному усмотрению, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.