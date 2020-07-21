Проезд по ЗСД сделают бесплатным во время генрепетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

Во время проведения генеральной репетиции и проведения Главного военно-морского парада — 24 и 26 июля — сделают бесплатный проезд по ЗСД. Соответствующее распоряжение дал Александр Беглов.

По словам градоначальника, генрепетиция была перенесена на пятницу, а в этот день многие петербуржцы едут на дачи и в связи перекрытием ряда дорог могут возникнуть серьезные пробки.

«Бесплатный проезд по ЗСД от КАД на юге до КАД на севере, а также съезды на Обводный канал, Васильевский остров и Богатырский проспект будет вводиться 24 и 26 июля за 30 минут до разведения мостов и перекрытия движения по трассам. Также бесплатно можно будет проехать в течение получаса после снятия этих ограничений», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также в эти дни будет усилено информирование о вводимых перекрытиях, добавили в Смольном.