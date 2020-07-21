Двоих россиян приговорили к 253 годам колонии в Греции

Суд в Греции приговорил двоих российских моряков к 253 годам колонии каждого. Они признаны виновными в перевозке нелегалов и торговле людьми.

Мужчины свою вину не признали. К срокам добавлены наказания и за иные преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.