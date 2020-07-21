Двоих россиян приговорили к 253 годам колонии в Греции

Автор: Илья Серов
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Суд в Греции приговорил двоих российских моряков к 253 годам колонии каждого. Они признаны виновными в перевозке нелегалов и торговле людьми.

Мужчины свою вину не признали. К срокам добавлены наказания и за иные преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления», — заявил Мельников.

 