Представители Петербурга и Ленобласти победили в научном фотоконкурсе

Двое авторов из Петербурга и Тосно стали победителями в фотоконкурсе «Снимай науку». Их работы украсили научные статьи Википедии.

Конкурс «Снимай науку!» ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, учёных и студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Всего в этом сезоне приняли участие 561 автор, которые прислали более 3000 работ.

Так, Анна Титова стала лучшей в номинации «Микроизображения» — она представила работу «Локуль коловратки Keratella cochlearis». Павел Сомов победил в той же номинации с работой «Поверхность катода Шоттки после длительного использования». Он также занял первое место в номинации «Наука вокруг нас» с работой «Бриллиант. Изображение, полученное с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе».

Всех победителей ждет денежный приз, в каждой номинации было по три победителя. По словам главного редактора телеканала «Наука» Марии Семеновой, этот конкурс — хорошая возможность рассказать и наглядно показать свою работу широкой аудитории.