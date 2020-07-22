Ленинградская область обеспечена ритонавиром в полном объеме – власти

Препарат ритонавир для пациентов с ВИЧ в Ленинградской области присутствует в полном объёме, задержка его поступления в регион была конце мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору проверить информацию о перебоях в обеспечении людей с ВИЧ антиретровирусным препаратом ритонавир в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае.

«С поставкой препарата в Ленинградскую область была небольшая задержка, препарат должен был поступить в регион в конце мая, но был получен в июне. На сегодня проблем с его наличием в Ленинградской области нет», — сказал собеседник.

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Он подчеркнул, что препарат присутствует в регионе в полном объёме.