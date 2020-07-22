Глава ПФР: более 90% российских семей получили «президентские» выплаты на детей

По словам глава Пенсионного фонда России Максима Топилина, более 90% российских семей получили «президентские» выплаты.

Глава ведомства отметил «очень серьезную работу по выплатам». При этом в целом на такую выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывается 28 млн несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Он отметил, что семьи, в основном, оформляют заявления на «детские» выплаты через Единый портал государственных услуг. Однако не у всех семей есть возможность воспользоваться порталом — это отдаленные села, горные районы и северные территории, где чиновники стараются «дойти до каждой семьи».