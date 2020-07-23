Переговоры о привлечении инвестора на площадку Ford в Ленобласти продолжаются – Александр Дрозденко

Переговоры о привлечении инвестора на площадку закрывшегося завода Ford во Всеволожске Ленинградской области продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

РИА «Новости». «Переговоры продолжаются, есть интересанты, но на этом этапе, пока собственник не примет решение, их ход не разглашается. Надеюсь, что у площадки появится новый инвестор, которому мы готовы оказать поддержку, и эта территория получит новое развитие», — сказал он в интервью

Ранее сообщалось, что в 2019 году Ford принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске Ленинградской области прекратил работу в июне. Сообщалось, что власти Ленобласти заинтересованы в том, чтобы площадку завода Ford заняло предприятие, производящее автомобили. Регион готов предложить инвестору льготы и поддержку.