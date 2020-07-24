Финляндия закрыла границу с Россией до 25 августа

Решение принято в связи с COVID-19. Ранее власти Финляндии сообщили, что ориентир при снятии ограничений – число заболеваний в конкретной стране за последние две недели.

Для открытия границы необходимо, чтобы заболеваемость не превышала восемь (в исключительных случаях – 10) новых случаев на 100 тыс. человек.

В Финляндию можно попасть, но пересечение границы должно быть обосновано. В списке обоснований учеба, рабочая командировка, встреча с родственниками, похороны, свадьба. Каждый случай рассматривается индивидуально.