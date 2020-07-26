Правительство Ленобласти поздравило ленинградцев с Днем ВМФ

По случаю празднования Дня Военно-морского флота России сегодня, 26 июля, правительство Ленинградской области обратилось к морякам-балтийцам, ветеранам ВМФ и землякам.
Сообщается, что трехсотлетняя история российского флота хранит примеры подлинного мужества и отваги моряков и флотоводцев, благодаря которым Россия стала великой морской державой.
Сегодня военно-морской флот продолжает оберегать границы России, защищая национальные интересы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приедет на парад ВМФ в Санкт-Петербург. Ожидается, что всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие.