Правительство Ленобласти поздравило ленинградцев с Днем ВМФ

По случаю празднования Дня Военно-морского флота России сегодня, 26 июля, правительство Ленинградской области обратилось к морякам-балтийцам, ветеранам ВМФ и землякам.

Сообщается, что трехсотлетняя история российского флота хранит примеры подлинного мужества и отваги моряков и флотоводцев, благодаря которым Россия стала великой морской державой.

«Сегодня мы гордимся их героическими подвигами, важнейшими географическими открытиями и громкими военными победами. В годы Великой Отечественной войны военно-морской флот внес значительный вклад в Победу над фашизмом. Неоценима роль Балтийского флота при обороне Ленинграда, сдерживавшего врага на подступах к городу и обеспечивавшего «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру», — говорится в обращении.

Сегодня военно-морской флот продолжает оберегать границы России, защищая национальные интересы.

«Выражаем глубокую признательность ленинградцам, кто сейчас несет службу на флоте. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов на благо нашего Отечества», — говорится в заключение.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приедет на парад ВМФ в Санкт-Петербург. Ожидается, что всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие.