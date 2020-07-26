В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек — данные на 26 июля

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 43 человек, в Санкт-Петербурге — у 175-ти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 июля.

За указанный период в России выявлено 5 765 новых случаев коронавируса, зафиксировано 77 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 3 110 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По его словам, сразу после завершения разработки вакцины власти начнут прививочную кампанию.