Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 июля

Согласно данным оперативного штаба на 26 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 43 человек.

За все время в регионе зафиксировано 5669 заболевших, полностью выздоровели при этом 4056 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов региона, где были выявлены новые случаи заражения.

Бокситогорский район

Пикалево (+2);

Селиваново (+2);

Волосовский район

Волосово (+1);

Беседа (+2);

Калитино (+1);

Зябицы (+1);

Волховский район

Старая Ладога (+1);

Всеволожский район

Мурино (+2);

Всеволожск (+3);

Кудрово (+1);

Ваганово (+1);

Старая (+1);

Юкки (+1);

массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 (+1);

Лесное (+1);

Коркино (+1);

Гатчинский район

Большие Колпаны (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Отрадное (+1);

Ломоносовский район

Новогорелово (+1);

Пеники (+1);

Яльгелево (+1);

Лужский район

Луга (+3);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+5);

Шугозеро (+2);

Заболотье (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.