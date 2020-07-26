Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 июля

Согласно данным оперативного штаба на 26 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 43 человек.
За все время в регионе зафиксировано 5669 заболевших, полностью выздоровели при этом 4056 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов региона, где были выявлены новые случаи заражения.
Бокситогорский район
- Пикалево (+2);
- Селиваново (+2);
Волосовский район
- Волосово (+1);
- Беседа (+2);
- Калитино (+1);
- Зябицы (+1);
Волховский район
- Старая Ладога (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+2);
- Всеволожск (+3);
- Кудрово (+1);
- Ваганово (+1);
- Старая (+1);
- Юкки (+1);
- массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 (+1);
- Лесное (+1);
- Коркино (+1);
Гатчинский район
- Большие Колпаны (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Отрадное (+1);
Ломоносовский район
- Новогорелово (+1);
- Пеники (+1);
- Яльгелево (+1);
Лужский район
- Луга (+3);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+5);
- Шугозеро (+2);
- Заболотье (+1).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.