Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 июля

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 26 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 43 человек.

За все время в регионе зафиксировано 5669 заболевших, полностью выздоровели при этом 4056 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов региона, где были выявлены новые случаи заражения.

Бокситогорский район

  • Пикалево (+2);
  • Селиваново (+2);

Волосовский район

  • Волосово (+1);
  • Беседа (+2);
  • Калитино (+1);
  • Зябицы (+1);

Волховский район

  • Старая Ладога (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+2);
  • Всеволожск (+3);
  • Кудрово (+1);
  • Ваганово (+1);
  • Старая (+1);
  • Юкки (+1);
  • массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 (+1);
  • Лесное (+1);
  • Коркино (+1);

Гатчинский район

  • Большие Колпаны (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Отрадное (+1);

Ломоносовский район

  • Новогорелово (+1);
  • Пеники (+1);
  • Яльгелево (+1);

Лужский район

  • Луга (+3);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+5);
  • Шугозеро (+2);
  • Заболотье (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.