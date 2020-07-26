Фото и видео: в Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

Сегодня, 26 июля, в России проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге парад уже завершился, пользователи активно делятся кадрами с мероприятия в соцсетях.
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Парадное настроение. Мощь и гордость. Люблю все в этом городе. А воздушный парад это не бывалые впечатления✈ #парад #военноморскойфлот #самолет #полет #мощь #небоголубое #небо #праздник #россия #санктпетербург #первымделомсамолеты #питер❤️ #город #эмоции #погода #люблюэтотгород
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🇷🇺 С днём Военно-морского флота! #россия #военноморскойфлот #вмф #санктпетербург
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Парад, прямой эфир с балкона! #парад #вмф #санктпетербург #Россия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #saintpetersburg #Russia
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⠀ Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 2020. ⠀ #Спб #Питер #СанктПетербург #этопитердетка #SaintPetersburg #visitpetersburg #awesome_earthpix #kudagospb #saintp #spb_planet #mskpit #культурнаястолица #городнаневе #spbru #любимыйпитер #spbforyou #ig_europe #architecture #architecturelovers #citybestviews #rtgtv #питернеспит #topeuropephoto #bravogreatphoto #artofvisual #фотодляроссии #CanonRussia #лето #архитектура #instarussia @spb_live @kudagospb @topeuropephoto @canonru
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Главный военно-морской парад на Неве. . #ВМФ #summer #tamronrussia #солнце #natgeoru #спб #архитектура #питер #Петербург #город #история #piteronline #санктпетербург #sunset #topeuropephoto #лето #CBViews #canonrussia #saintpetersburg #photorussia #mskpit #loves_united_russia #парадВМФ #kudagospb #нева #ig_europe #MoodyGrams #фотодляроссии #travellingthroughtheworld #liveforthestory