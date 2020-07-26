Фото и видео: в Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

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Парадное настроение. Мощь и гордость. Люблю все в этом городе. А воздушный парад это не бывалые впечатления✈ #парад #военноморскойфлот #самолет #полет #мощь #небоголубое #небо #праздник #россия #санктпетербург #первымделомсамолеты #питер❤️ #город #эмоции #погода #люблюэтотгород