Фото и видео: в Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 26 июля, в России проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге парад уже завершился, пользователи активно делятся кадрами с мероприятия в соцсетях.

 

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🇷🇺 С днём Военно-морского флота! #россия #военноморскойфлот #вмф #санктпетербург

Публикация от ELMIRA MUZAFAROVA (@e.muzafar)

 

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Парад, прямой эфир с балкона! #парад #вмф #санктпетербург #Россия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #saintpetersburg #Russia

Публикация от dmitriy_Piter 🎯 (@dmitriy_piter)

 

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⠀ Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 2020. ⠀ #Спб #Питер #СанктПетербург #этопитердетка #SaintPetersburg #visitpetersburg #awesome_earthpix #kudagospb #saintp #spb_planet #mskpit #культурнаястолица #городнаневе #spbru #любимыйпитер #spbforyou #ig_europe #architecture #architecturelovers #citybestviews #rtgtv #питернеспит #topeuropephoto #bravogreatphoto #artofvisual #фотодляроссии #CanonRussia #лето #архитектура #instarussia @spb_live @kudagospb @topeuropephoto @canonru

Публикация от Фотограф Павел Демичев (@paveldemichev)

 

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Флоту России-Слава!!! Над нами пролетают самолеты.😀

Публикация от Ирина Вашута (@vashutairina)

 

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Парад ВМФ 2020#вмф #вмф2020 #спб #санктпетербург

Публикация от Юрий (@yuran2005)

 