Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте поздравил жителей региона с Днем Военно-морского флота.
Он отметил, что чувствует особенную гордость в этот день, поскольку на территории современной Ленобласти родился Балтийский военный флот.
«В Лодейном Поле на Олонецкой верфи заложены первые петровские фрегаты на Балтике. И сегодня ленинградские судостроители продолжают историю», — сообщил губернатор.
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В такой день как сегодня чувствую особенную гордость — на территории современной #ленобласть родился Балтийский военный флот. В Лодейном Поле на Олонецкой верфи заложены первые петровские фрегаты на Балтике. И сегодня Ленинградские судостроители продолжают историю. С праздником! С Днем военно-морского флота! #вмф #деньвоенноморскогофлота #балтийскийфлот #дрозденковотставку