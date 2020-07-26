Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте поздравил жителей региона с Днем Военно-морского флота.

Он отметил, что чувствует особенную гордость в этот день, поскольку на территории современной Ленобласти родился Балтийский военный флот.