Проект реставрации усадьбы Всеволожских номинирован в конкурсе «Золотой Трезини-2020»

Компания «АСМ Групп» представила проект реставрации и приспособления гостевого дома усадьбы Всеволожских под Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку на конкурсе «Золотой Трезини-2020».

Заявка выставлена в номинации «лучший проект общественного здания или сооружения». Всем, кому понравится проект, предлагают принять участие в голосовании на сайте конкурса.

Здание, где планируют разместить библиотеку, построено в 1820-х годах по проекту архитектора Шретера и в настоящее время находится в критично аварийном состоянии. Оно расположено на улице Шишканя, 7А, во Всеволожске.

«Некогда огромная усадьба, за исключением гостевого дома и фрагмента парка, полностью уничтожена в советское время. Проектом предлагаются реставрация и воссоздание здания с устройством нового корпуса под нужды Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Кроме функций непосредственно современной библиотеки с остекленными читальными залами на разных уровнях, в историческом корпусе предполагается создание Литературного музея Ленинградской области», — говорится в описании проекта.

Новый корпус, решенный в виде нескольких стоящих томов книг, накрытых карнизом и плоской кровлей, также в виде лежащей книги, вместит в себя закрытые хранилища и административные помещения библиотеки. Каждый фрагмент исторического здания предполагает сохранение, включая локальные отдельно стоящие фрагменты, вписываемые в интерьеры и экстерьер.

Авторы проекта: Михайлов А.Г., Наливайко Е.А., Семенова И.В. В числе участников проекта — комитет по культуре Ленобласти, Ленинградская областная универсальная научная библиотека, OOO «РМ Наследие» и ООО «Айкон».