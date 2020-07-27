Эксперт спрогнозировал курсы доллара и евро на ближайшей неделе

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев рассказал «Российской газете», какие движения и курсы валют ожидаются на ближайшей недели.

ЦБ 24 июля понизил ставку по рублевым займам на 0,25% – до 4,25%. Это может оказать поддержку рублю. Эксперт видит курс доллара – от 67 до 74 рублей. Курс евро 82,5-85 рублей.

На колебания бирж, а, значит, и рубля, может повлиять корпоративная отчетность мировых компаний и новый пакет налоговой поддержки из Вашингтона на текущей неделе. Поэтому в понедельник-вторник курс доллара – 70,75-72,35 рубля.