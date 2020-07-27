Петербурженка заплатит 15 тысяч рублей за покусанного сотрудника ДПС в Гатчинском районе

В Ленобласти завершился суд над жительницей Петербурга, которая покусала инспектора ДПС. Ей придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, в сентябре 2019 года женщина проигнорировала требования инспектора ДПС остановить машину и попыталась скрыться. Погоня развернулась в окрестностях деревни Большево Гатчинского района.

Позже машину удалось остановить. Женщина отказалась предъявлять документы и в ходе конфликта укусила одного из инспекторов за руку.

Подсудимая частично признала вину и извинилась перед пострадавшим. Помимо штрафа в 15 тысяч рублей, ей придется выплатить пострадавшему компенсацию в 5 тысяч рублей.