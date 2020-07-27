Двое мужчин ограбили прохожего в Гатчине

Вчера, 26 июля, в полицию Гатчины поступило сообщение о нападении на 29-летнего мужчину. Неизвестные избили и ограбили потерпевшего.

По словам заявителя, около 01:40 у дома № 8 на улице Радищева двое неизвестных мужчин подошли к нему, избили и отобрали мобильный телефон Huawei и фитнес-браслет Xiaomi, сообщают «Невские новости».

Владельца гаджетов госпитализировали в удовлетворительном состоянии с ушибленной раной губы и головы. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж.

Ведется розыск нападавших.