ЛГБТ-активист не отрицает возможность проведения пикетов на Дворцовой площади в День ВДВ

Активист ЛГБТ-движения заявил, что лично не планирует проводить пикеты в День ВДВ, но не отрицает их возможность.

2 августа Россия будет праздновать День ВДВ. В последние годы традиционным для этого дня стало не только купание десантников в городских фонтанах, но и пикеты ЛГБТ-сообщества на Дворцовой площади. Директор благотворительного фонда “Сфера” Игорь Кочетков заявил, что он лично ничего не планирует. Но не стал отвергать возможность проведения акции других сторонников ЛГБТ-движения в этот день, пишут “Невские новости”.

Ранее мы сообщали, что высока вероятность, что десантники 2 августа смогут вспомнить давно родившуюся традицию купаться в городских фонтанах.