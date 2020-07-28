В Выборге волонтеры собирают продукты для нуждающихся

В Выборге волонтерам удалось собрать 35 кг продуктов благодаря акции «Корзина Доброты», которая проходит при поддержке гипермаркета «Лента». Еду доставят нуждающимся.

Организатор акции Мария Ткачишина отмечает, что продукты собирали три недели и это минимальный сбор за четыре месяца.

«В пятницу повезем в п. Советский многодетным семьям и семьям с инвалидами. Конечно, собранных продуктов очень мало для всех подопечных семей. Будем докупать за счет средств пожертвованных вами через наши «ящики добра», расположенные в магазине «Белорусские колбасы» в Южном поселке (напротив МРЭО), в кафе «Hello Bread!» на ул. Крепостной д.4, и на станции СТО «Клуб ТТ» на ул. Кузнечная д.6″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что неравнодушные могут помочь банковским переводом или с помощью смс-перевода.

«Денежные средства необходимы на медикаменты, средства личной гигиены, памперсы, детское питание и скоропортящиеся продукты, которые мы закупаем непосредственно перед доставкой. Для доставки, хотя бы раз в месяц, наборов первой необходимости нуждающимся семьям и одиноким пожилым людям (более 300 человек), нам нужно раз в неделю осуществлять доставку по разным адресам. Пока, исходя из объема собранных средств, у нас этого не получается», — пишет организатор акции.

Волонтерам также нужны средства на топливо, поскольку они пользуются для доставки продуктов личным транспортом.