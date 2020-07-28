Фото: Крошик возмущен новыми ластоногими соседями

К знаменитому Крошику подселили новых ластоногих соседей — Шлиссика и Морозову. Такое соседство ему пришлось не по душе и он изолировался в маленьком бассейне.

Обычно воспитанники центра реабилитации ластоногих в Репино быстро его покидают, но в этом году есть “подзадержавшиеся”. И ради эксперимента сотрудник подселить к Крошику двух малышей Шлиссика и Морозову.

Крошику такой расклад не понравился — в первый день он волновался, выскакивал на берег и тяжело дышал, а потом и вовсе переселился в отдельный маленький бассейн и не пускает туда “малявок”.