В Ленобласти принимают заявления для голосования 13 сентября по месту нахождения

На выборах губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года можно отдать свой голос на любом удобном избирательном участке вне зависимости от места регистрации. Например, по месту нахождения.

Соответствующие заявления с 29 июля по 8 сентября принимают:

Территориальные избиркомы – с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00. Адреса и телефоны здесь.

МФЦ – адреса и режим работы опубликованы здесь.

На портале «Госуслуги».

По состоянию здоровья или инвалидности можно обратиться в ТИК для подачи заявления на дому. Участковые комиссии будут принимать заявления со 2 по 8 сентября по графику территориальных избиркомов.