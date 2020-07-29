Сильные дожди и град ожидаются в четырех регионах Северо-Запада России, в том числе в Ленобласти – гидрометцентр

Сильные дожди ожидаются во второй половине дня в среду, а также утром в четверг в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях и в Карелии, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во второй половине дня по территории Ленинградской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга, ночью и утром 30 июля в республике Карелия местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град. При грозах кратковременное усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечают синоптики, неблагоприятный прогноз связан с прохождением холодного атмосферного фронта по территории Северо-Западного региона.