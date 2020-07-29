Экс-начальник региональной ФСИН признан виновным в убийстве куратора «Крестов»

Коллегия присяжных 29 июля признала виновными замначальника ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова в убийстве куратора строительства СИЗО «Кресты» в Колпино.

По версии следствия, Захаров передал пистолет исполнителю – Сабиру Садыкову (осужден на 9 лет колонии). Он расстрелял 34-летнего подполковника Николая Чернова 2 марта 2017 года на Колтушском шоссе во Всеволожском районе.

Мойсеенко вменяется подстрекательство к убийству с целью скрыть другое преступление – взятку. В первый раз, 14 июня 2019 года, присяжные оправдали подсудимых. Но Верховный суд отменил решение.