В России за неделю подорожали морковь, свинина и сахар

С начала июля цены в России выросли на 0,4%, а с начала года — на 3%, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, за последнюю неделю, с 21 по 27 июля, цена на сахар-песок в целом по стране выросла на 1,2%, в отдельных регионах — на 5,3-6,4%. Также подорожала свинина 0,9%, морковь и яблоки — на 1,9% и 0,7% соответственно.

А вот пшено, наоборот, подешевело на 0,4%, как и куриное мясо, гречневая крупа — на 0,2%, помидоры — 5.4%, картофель — 4,4% и репчатый лук — 3,2%.

Также отмечается рост цен на лекарства и медикаменты — на 0,2%. Вместе с этим выросли тарифы на водоснабжение, отопление, бытовой газ на 0,1-0,4%.