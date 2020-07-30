В Выборгском районе в результате ДТП погиб двухлетний ребенок

Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 29 июля на 47 километре автодороги «Молодёжное — Верхне — Черкасово» в Выборгском районе. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил столкновение с Mercedes.
В Результате ДТП от полученных травм скончался двухлетний ребёнок, который был в Mitsubishi. Также водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Вам будет интересно
Читатель ivbg.ru сообщает: 28 июля около 18:20 на трассе «Скандинавия» примерно в районе поворота на Поляны в Выборгском районе произошло...
28.07.2020 232
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.