В Выборгском районе в результате ДТП погиб двухлетний ребенок

Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 29 июля на 47 километре автодороги «Молодёжное — Верхне — Черкасово» в Выборгском районе. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил столкновение с Mercedes.

В Результате ДТП от полученных травм скончался двухлетний ребёнок, который был в Mitsubishi. Также водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.