В Сланцах отключение холодной воды перенесено на более поздний срок

В настоящее время не уточняется, когда именно пройдёт отключение холодной воды.
По информации пресс-службы Леноблводоканала, планировавшееся на ночь 30 июля отключение холодной воды в Сланцах перенесено на более поздний срок.
Отмечается, что в городе должны были пройти работы по очистке резервуаров чистой воды. Перенесение сроков объясняют производственной необходимостью.
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29.07.2020 112