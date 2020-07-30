В Сланцах отключение холодной воды перенесено на более поздний срок

В настоящее время не уточняется, когда именно пройдёт отключение холодной воды.

По информации пресс-службы Леноблводоканала, планировавшееся на ночь 30 июля отключение холодной воды в Сланцах перенесено на более поздний срок.

Отмечается, что в городе должны были пройти работы по очистке резервуаров чистой воды. Перенесение сроков объясняют производственной необходимостью.