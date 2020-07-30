Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 30 июля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 16,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 663 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 10,4 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 1 480 073 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 2 442 375 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 4 294 770 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 29 июля зафиксированы 40 новых случаев коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 40 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 797, выздоровели 4074. Умерли... 29.07.2020 320

В России, по состоянию на утро на 30 июля, число заразившихся коронавирусом составляло 823515 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.