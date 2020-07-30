Выбрать место для голосования на выборах главы Ленобласти можно в МФЦ

МФЦ региона с 29 июля начинают прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов, которые пройдут 13 сентября

Подать заявление можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до 8 сентября 2020 года включительно. Для этого потребуется только паспорт. Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко уже подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Помимо него документы также подали: Александр Калинин, выдвинутый политической партией «Социальной защиты», Александр Габитов, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».