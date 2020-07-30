Стало известно, где 30 июля зафиксированы 40 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленинградской области заболевших COVID-19 – 5837 человек. Выздоровели – 4100 человек. Умерли – 56 человек.
Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Бокситогорском, Кингисеппском, Подпорожском и Приозерском районах.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.
Волосовский район:
- Волосово (+3), Бегуницы (+1), Большая Вруда (+1).
Волховский район:
- Волхов (+1), Сясьстрой (+2).
Всеволожский район:
- Мурино (+2), Всеволожск (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), поселок имени Свердлова (+1).
Выборгский район:
- Выборг (+1).
Гатчинский район:
- Гатчина (+6), Малое Верево (+1), Покровская (+1), Большие Колпаны (+2).
Киришский район:
- Кириши (+1).
Кировский район:
- Кировск (+1), Отрадное (+1).
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле (+1).
Ломоносовский район:
- Гостилицы (+1), Лебяжье (+1).
Лужский район:
- Луга (+1).
Сланцевский район:
- Сланцы (+4).
Тихвинский район:
- Тихвин (+1).
Тосненский район:
- Тосно (+1), Войскорово (+1).