Стало известно, где 30 июля зафиксированы 40 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленинградской области заболевших COVID-19 – 5837 человек. Выздоровели – 4100 человек. Умерли – 56 человек.

Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Бокситогорском, Кингисеппском, Подпорожском и Приозерском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

Волосовский район:

  • Волосово (+3), Бегуницы (+1), Большая Вруда (+1).

Волховский район:

  • Волхов (+1), Сясьстрой (+2).

Всеволожский район:

  • Мурино (+2), Всеволожск (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), поселок имени Свердлова (+1).

Выборгский район:

  • Выборг (+1).

Гатчинский район:

  • Гатчина (+6), Малое Верево (+1), Покровская (+1), Большие Колпаны (+2).

Киришский район:

  • Кириши (+1).

Кировский район:

  • Кировск (+1), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район:

  • Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район:

  • Гостилицы (+1), Лебяжье (+1).

Лужский район:

  • Луга (+1).

Сланцевский район:

  • Сланцы (+4).

Тихвинский район:

  • Тихвин (+1).

Тосненский район:

  • Тосно (+1), Войскорово (+1).