Возле железнодорожной дороги в Кудрово неизвестный вышел из леса и начал стрелять по молодым людям. Один скончался, второй получил ранение в руку.

Известно, что трое молодых людей около часу ночи 30 июля шли от станции метро “Улица Дыбенко” в сторону Кудрово. Когда они переходили железнодорожный переход, из леса вышел неизвестный и начал стрелять по компании. Двоим удалось сбежать с места происшествия, один из них получил ранения в руку, пишут «Невские новости».

Прибывшие на место оперативники обнаружили тело третьего молодого человека с огнестрельным ранением в области ребер, он скончался на месте. Преступника разыскивают.