В Петербурге полицейский спас женщину, упавшую с набережной Крюкова во время селфи

Женщина во время селфи не удержалась за ограждение и, упав в воду Крюкова канала в Петербурге, начала тонуть. На помощь ей подоспел полицейский.

29 июля около 22.30 в полицию поступило сообщение, что в воду на набережной Крюкова канала упала женщина. Сведения тут же были переданы наружным нарядам. Первыми на помощь пострадавшей пришли младший лейтенант полиции Вячеслав Свяжин со своими коллегами.

Сначала они пытались с помощью лестницы помочь женщине выбраться на берег. Но в это время из-за тяжелого рюкзака она начала тонуть. Тогда Вячеслав Свяжин решил сам спуститься вниз. На берегу уже ожидали спасательные службы и скорая помощь, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.