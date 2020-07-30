Депутат-единоросс ЗакС Петербурга Роман Коваль задержан за крупную взятку

ФСБ задержала депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Романа Коваля. Ему вменяется многомиллионная взятка за «депутатскую поправку».

Предварительно, взятка преподнесена в виде автомобиля Audi Q7 и нескольких миллионов рублей. Роман Коваль – бывший сотрудник МВД, племянник депутата Госдумы Игоря Дивинского.

Депутатская поправка в данном случае – это поправка в бюджет Петербурга, подразумевающая выделение городских средств определенным, «дружественным» получателям.