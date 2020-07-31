В Ломоносовском районе стартовала акция «Земля Доблести», в ходе которой местные жители в течение месяца будут собирать землю с мест боев времен Великой Отечественной войны.

Акция проводится с целью почтить память павших, она стартовала вчера — около деревни Владимировка была собрана земля в местах боев, которые прошли в августе-сентябре 1941 года. Там же нашли остатки шинели, которая, предположительно, принадлежала морскому пехотинцу.

«При защите Бабигонских высот, обороне Ленинграда погибли тысячи солдат», – рассказали в пресс-службе районной администрации в Instagram.

Враг был остановлен и не смог войти в Ленинград, но все это ценой жизни защитников Родины. В тех боях погиб практически весь личный состав 264-го Отдельного пулеметно-артиллерийского батальона в количестве 1100 человек.