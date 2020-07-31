В День ВДВ в центре Петербурга отключат фонтаны

В центре Петербурга 2 и 3 августа водоканал приостановит работу фонтанов, это связано с Днем Воздушно-десантных войск. Праздник, как правило, сопровождается массовыми купаниями.

Компания объясняет отключение фонтанов поломками оборудования, которые могут возникнуть после празднования. Фонтаны временно прекратят работу в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Петербурга.

Также в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов и фонтанных комплексов города.