Жителям Ленобласти проведут бесплатные экскурсии в Петербурге 1 августа

Жителям Ленинградской области предлагают бесплатные экскурсии по Санкт-Петербургу. Предложение действует 1 августа с 10 до 18 часов.

Экскурсии приурочены к 93-ей годовщине Ленинградской области. Состав групп не может превышать 15 человек, они стартуют от павильона Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади. Для участия следует предъявить паспорт с пропиской в Ленинградской области и быть в медицинских масках.

Также 1 августа с 10 до 19 часов жители Ленобласти смогут принять участие в обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе, предоставленном компанией City Sightseeing St. Petersburg: 8 комфортабельных автобусов будут отходить от Исаакиевской площади с интервалом 20 минут.

Запись на экскурсии, их расписание, подробности доступны на официальном туристском портале Петербурга. Также можно воспользоваться телефоном контакт-центра комитета по развитию туризма Северной Столицы: 8 (800) 222-88-12.

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