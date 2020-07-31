Путин объявил 9 октября днем воинской славы в честь разгрома фашистов на Кавказе

Теперь в России 19 дней воинской славы и 15 памятных дат.

Теперь Россия будет отмечать 9 октября День воинской славы в честь разгрома фашистов на Кавказе в 1943 году. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

К слову, битва за Кавказом длилась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она завершилась контрнаступлением советских солдат на Кубани, но решительного поражения противнику нанести не удалось. Немецкие войска полгода оборонялись на Таманском полуострове и эвакуировались в Крым.