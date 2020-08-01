В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 40 человек

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 40 человек, в Петербурге — у 161-го. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 августа.

В России за указанный период выявлено 5 462 новых случая коронавируса, зафиксировано 95 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 8 114 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что вторую волну коронавируса связали с началом учебного года. Соответственно, с 10 по 14 сентября число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15-20%.